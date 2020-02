Sanremo 2020, l'abito di Diletta Leotta (Di martedì 4 febbraio 2020) Diletta Leotta illumina l’Ariston con un abito giallo oro, incantando il pubblico in sala e i telespettatori italiani. “Tanto a Diletta starebbe bene anche il sacco della spazzatura”, scrivono gli utenti social ammirando la bellezza della giornalista e conduttrice. “Diletta Leotta sembra Belle con questo abito”, scrive qualcun altro paragonando la co-conduttrice alle principesse Disney.Tanto a Diletta starebbe bene anche il sacco della spazzatura #Sanremo2020— Always (@alwayskhaleesi) February 4, 2020 Insieme a Diletta Leotta anche Rula Jebreal. Le due giornaliste, tra le dieci donne scelte dal direttore artistico per affiancarlo per tutta la durata dell’evento, sono le prime protagoniste sul palco del Festival.“Sono felice di giocare con mister Amadeus e soprattutto con Rula, una donna fantastica che trasmette a tutti la sua energia, ... huffingtonpost

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -