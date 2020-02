Sanremo 2020, Diletta Leotta: l'abito giallo non convince (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Diletta Leotta ha fatto il suo debutto a Sanremo 2020 ma l'abito giallo scelto non ha convinto tutti, tra chi lo paragona a una tovaglia e chi pensa di averlo già visto nel 2008. Il debutto a Sanremo 2020 per Diletta Leotta è arrivato, in abito giallo, un po' principesco, sicuramente una mise diversa da quelle, decisamente più sexy, che la conduttrice sportiva è abituata a sfoggiare. Mentre stiamo scrivendo Diletta Leotta è già passata a una mise nera con dettagli bianchi, decisamente più scollata, ancora firmata Etro, proprio come quel vestito giallo che non è piaciuto proprio a tutti. Sui social, infatti, si vede già di tutto, si spreca ogni paragone con tovaglie damascate, cioccolatini Ferrero Rocher - dove potete scegliere tra incarto dorato o storica coppia formata da Ambrogio e signora in ... movieplayer

