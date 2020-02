Sabrina Ferilli: condannato a un anno lo stalker dell’attrice (Di martedì 4 febbraio 2020) Lo stalker che per anni ha perseguitato Sabrina Ferilli è stato condannato a un anno di reclusione: l’uomo era arrivato persino a strattonare l’attrice per strada e la perseguitava facendosi trovare sotto casa sua o inviandole continui messaggi indesiderati. Sabrina Ferilli: condannato lo stalker E’ quasi la fine di un incubo per Sabrina Ferilli che dal 2009 sarebbe stata perseguitata da un uomo di nome Guido Neri, condannato a 1 un anno di reclusione. L’uomo inizialmente aveva fatto trovare all’attrice dei fiori presentandosi sotto casa sua, ma poi le sue attenzioni erano diventate moleste e sempre più preoccupanti: oltre a perseguitarla facendosi trovare sotto casa sua quasi tutte le mattine (o nei luoghi da lei frequentati), era arrivato persino a presentarsi sotto difronte all’attrice con un cartello in cui chiedeva di avere rapporti sessuali con ... notizie

