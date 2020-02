“Questa signorina…”. Serena Enardu nomina Barbara D’Urso al GF Vip e lei risponde in diretta (Di martedì 4 febbraio 2020) Serena Enardu si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che non sono state assolutamente gradite da Barbara D’Urso. Le ultime indiscrezioni riferiscono comunque di rapporti non buoni tra le due per altre vicissitudini passate. Pare che la sorella gemella Elga abbia declinato la proposta di partecipare a ‘Domenica Live’. Barbarella non ha accettato di buon grado l’atteggiamento della sarda che avrebbe voluto costruire le puntate delle sue trasmissioni. Durante un dialogo tra Serena ed Antonella Elia all’interno della suite, la prima si è soffermata sullo scoop sul suo fidanzato con l’ex ed ha paventato la possibilità che l’ex avesse organizzato la paparazzata al fine di prendere parte ai programmi della D’Urso ed avere così popolarità. Ecco le parole della Enardu: “Va dalla D’Urso domani, sicuro, è la prassi. C’è la ... caffeinamagazine

