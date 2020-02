Protezione civile | Fraccaro | ‘importante sinergia con ricerca e innovazione’

Virus Cina : Fraccaro - ‘Protezione civile presidio insostituibile’ : Roma, 4 feb. (Adnkronos) – ‘Ho voluto ringraziare personalmente le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per prevenire e gestire le emergenze nazionali: la Protezione civile è un presidio insostituibile a difesa di tutti i cittadini. In questi giorni di particolare impegno per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus, ho espresso al capo della Protezione civile Borrelli e a tutto il Dipartimento il sostegno del governo ...

Allerta meteo della Protezione civile : venti forti fino al 6 febbraio : Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova Allerta meteo che riguarda molte regioni italiane. Nelle prossime ore e fino al 6 febbraio sono in arrivo “venti di burrasca, freddo e nevicate al centro/sud” della nostra penisola. Un nucleo di freddo, infatti, raggiungerà l’Italia e provocherà un brusco calo delle temperature determinando anche l’intensificazione dei venti a tutte le quote. Nella serata di ...

Protezione civile : firmato il programma operativo tra il Dipartimento e i Carabinieri per la Tutela della Salute : È stato siglato oggi a Roma l’accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) al fine di creare una virtuosa sinergia volta a ottimizzare le attività di gestione e somministrazione dei pasti in emergenza. La convenzione – firmata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute, Generale Adelmo Lusi – svilupperà ...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione civile : “Venti di burrasca e freddo - neve al Centro/Sud” – MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – L’arrivo di un nucleo freddo, di origine nord-atlantica, nella giornata di domani determinerà sull’Italia una sensibile intensificazione dei venti a tutte le quote, con associato spiccato aumento del moto ondoso su tutti i bacini. Seguirà un generale e brusco calo delle temperature che torneranno momentaneamente nella norma del periodo invernale, favorendo, fra la serata di martedì e la giornata di mercoledì, nevicate ...

Borrelli firma l’ordinanza per l’emergenza Coronavirus. Stanziati 5 milioni di euro per i primi interventi urgenti di Protezione civile : Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato, questa mattina, l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti relativi “al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Il provvedimento, che arriva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per l’epidemia internazionale da Coronavirus da parte di Palazzo Chigi, affida allo stesso Borrelli il ...

Allerta Meteo della Protezione civile : venti di burrasca in arrivo - da martedì aumento delle precipitazioni [MAPPE E BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Il contrasto tra un robusto campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale, e l’intenso flusso perturbato nord-europeo innescherà, nel corso delle prossime ore, intense correnti sulle nostre regioni occidentali, dapprima sulle aree alpine e successivamente sulle zone pedemontane e pianeggianti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ...

Il Governo alza la guardia. Protezione civile in campo per l’emergenza Coronavirus. Di Maio al lavoro per il rimpatrio degli italiani bloccati in Cina. Salvini s’improvvisa virologo e specula sulla paura : E’ la prima volta che l’Italia decreta lo stato d’emergenza per rischi sanitari legati alla diffusione di un virus. La decisione arriva col Consiglio dei ministri convocato ieri mattina dopo i primi due casi conclamati di coronavirus a Roma (leggi l’articolo). Vengono stanziati 5 milioni di euro. Nel 2003, per la Sars, il Governo nominò l’allora capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, commissario straordinario per l’emergenza. ...

Angelo Borrelli proposto come commissario per l’emergenza sul Coronavirus : ecco chi è il funzionario già a capo della Protezione Civile : Chi è Angelo Borrelli, il commissario per l’emergenza sul Coronavirus Angelo Borrelli è stato proposto dal ministro della Salute Roberto Speranza, come commissario per l’emergenza sul Coronavirus: ecco chi è il funzionario già a capo della Protezione Civile. Nato il 18 novembre del 1964 a Santi Cosma e Damiano, un paese in provincia di Latina, nel Lazio, Angelo Borrelli ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso ...

Coronavirus cinese - è stato d’emergenza : convocato il comitato operativo della Protezione Civile : A seguito dello stato d’emergenza dichiarato in relazione al rischio sanitario per il Coronavirus, il Presidente del Consiglio dei Ministri – Giuseppe Conte – presiederà oggi il comitato operativo della Protezione Civile, convocato dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli. Sarà presente anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il tavolo si riunirà alle ore 17.00, presso la sede del Dipartimento, al fine di assicurare il ...