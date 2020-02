Per la prima volta Google rivela quanto fattura Youtube (Di martedì 4 febbraio 2020) LONDON, UNITED KINGDOM – JUNE 4: Detail of the Youtube logo outside the Youtube Space studios in London, taken on June 4, 2019. (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) Youtube da sola ha fatturato 15,15 miliardi di dollari nel 2019, e vale il 10% di tutti gli incassi messi a segno da Google. Nell’ultima trimestrale presentata da Alphabet, per la prima volta in quindici anni il colosso di Mountain View ha deciso di rendere noti i numeri relativi alla piattaforma video, che si conferma una delle punte di diamante del gruppo ormai interamente guidato da Sundar Pichai. Per quanto riguarda il quarto trimestre chiuso a dicembre, Youtube ha messo a segno 4,7 miliardi di dollari di fatturato in pubblicità, e complessivamente è cresciuta del 36,5% rispetto all’anno prima, passando da un giro d’affari di 11,5 miliardi di dollari nel 2018 agli attuali 15,15 miliardi. E ... wired

Google ha diffuso Per la prima volta dei dati sui ricavi di YouTube : 15 miliardi di dollari nel 2019 : Lunedì Google ha diffuso per la prima volta dei dati sui ricavi pubblicitari di YouTube , la piattaforma per i video che possiede dal 2006: negli ultimi tre mesi del 2019 il sito ha ottenuto quasi 5 miliardi di dollari in

Usa 2020 : ecco Per ché le primarie Dem in Iowa sono un test decisivo : Usa 2020 : ecco perché le primarie in Iowa sono un test decisivo Con i caucus dell’ Iowa comincia la corsa potenzialmente assai lunga che sceglierà l’avversario (o l’avversaria) democratico di Donald Trump alle presidenziali Usa del 3 novembre prossimo. Come funzionano i caucus Intanto, bisogna ricordare che il caucus è una riunione dei dirigenti di un partito politico per la scelta di candidati alle elezioni o a ricoprire cariche pubbliche, per ...

Stati Uniti - caos Per le primarie nell'Iowa Dem in imbarazzo Per il ritardo nei risultati : Prima sfida della stagione elettorale in Iowa, dove i caucus danno il calcio d'inizio alle primarie dem per la nomination in giugno del nominée che il 3 novembre sfiderà Donald...

Google ha svelato Per la prima volta quanto vale YouTube : Lo ha svelato la holding Alphabet come parte degli ultimi risultati trimestrali: è la prima volta nella storia che il valore di YouTube e i suoi ricavi vengono dichiarati esplicitamente dall'azienda di Mountain View.Continua a leggere

Coronavirus - tutte le notizie della notte : la prima Per sona morta a Hong Kong. In Giappone una crociera in quarantena : a bordo in 3700 : Più di 20mila persone contagiate da Coronavirus , 427 decessi, tra questi anche il primo a Hong Kong. Si tratterebbe di un paziente di 39 anni. In Giappone è stata messa in quarantena una nave da crociera con a bordo 3711 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Dopo lo sbarco di un passeggero a Hong Kong risultato positivo al test per il Coronavirus , almeno altre otto persone hanno manifestato sintomi di contagio. Lo ha detto il ...

Usa - al via le primarie dem nell’Iowa. Al via il primo “caucus” Per selezionare lo sfidante di Trump : Gli occhi del mondo sono puntati sul Midwest dove nello Stato dell’Iowa si vota per la prima volta per le primarie democratiche. Per la prima volta dunque gli elettori potranno indicare chi vogliono come sfidante di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca dell’anno prossimo. Anche se il presidente americano ha attualmente due sfidanti, salvo grandi sorprese, sarà lui a rappresentare il partito repubblicano alle elezioni. Quanto ...

Previsioni meteo Per domani - martedì 4 Febbraio. Dalla primavera all'inverno : Un ribaltone meteo davvero drastico attende l'Italia. Siamo ormai agli sgoccioli del potente anticiclone che ancora abbraccia l'Italia, supportato Dalla rimonta di correnti calde d'estrazione subtropicale. Il caldo anomalo sta però per essere spodestato dall'intrusione repentina d'aria più fredda d'estrazione artica. Tutto avverrà attraverso un rapido cedimento dell'alta pressione sul Mediterraneo, che ha raggiunto il culmine ...

Igor il russo - prima condanna in Spagna : 21 anni Per due tentati omicidi : Norbert Feher, conosciuto come ' Igor il russo ', è stato condanna to dal tribunale di Teruel, in Spagna , a 21 anni di carcere, per il tentato omicidi o di due persone, un agricoltore e un...

Coronavirus - Italia non l'ha isolato Per prima/ Team Spallanzani? 3 donne e 2 uomini : Coronavirus , il "mini" fact checking: l' Italia non è stata la prima ad isolare il virus e nel Team dello Spallanzani non ci sono solo tre donne ma anche due uomini

Vincenzo Mollica : Per lui è l’ultimo Sanremo prima della pensione : Vincenzo Mollica ha recentemente dichiarato che dopo il 70° Festival di Sanremo andrà in pensione e saluterà il grande pubblico che per anni lo ha seguito. Il ritiro dalla scena del Tg1 doveva avvenire già a gennaio, ma il giornalista ha avuto la possibilità di prorogare il suo contratto con la Rai, potendo così salutare gli spettatori dalla città dei fiori. Mollica tra Tg1 e Sanremo Vincenzo Mollica è ormai un volto consolidato della ...

Meteo - addio primavera : arriva l’inverno con neve e grandine. Tem Per ature giù di 15 gradi : A riportare la notizia, l'autorevole sito di previsioni Meteo : il Meteo .it. Nei prossimi giorni il contesto Meteo rologico assumerà connotati di maggior dinamicità e questo a causa di un movimento dell'alta pressione verso il nord Europa che innescherà la discesa di aria molto fredda di origine artica diretta verso i Balcani e il nostro Paese. Passeremo dunque da un assaggio di primavera a una una vera e propria sciabolata a carattere ...

Fiorello fa una battuta sul rap Per Junior Cally prima di Sanremo 70 : Sanremo 70, Fiorello fa una battuta su Junior Cally : “L’ho invitato alla cresima di mia figlia” Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo 70, Fiorello ha fatto irruzione. Alla domanda di cosa potrebbe fare sul palco dell’Ariston, il grande amico di Amadeus ha dichiarato che vorrebbe cantare ‘Finalmente Tu’ con Tiziano Ferro. Poi Fiorello ha fatto una battuta su Junior Cally , sostenendo: ...

Biathlon - le Per centuali al poligono degli italiani prima dei Mondiali di Anterselva. Statistiche molto simili tra Wierer e Vittozzi : Dopo sei tappe della Coppa del Mondo di Biathlon è ormai tempo di pensare ai Mondiali , le cui gare saranno valide anche per il circuito maggiore. Con quali percentuali al tiro arrivano gli azzurri alla rassegna iridata? Tra le donne il prima to appartenente alla detentrice della Coppa del Mondo femminile, Dorothea Wierer , che si attesta di poco al di sotto dell’84% in stagione, è insidiato da Lisa Vittozzi , apparsa in crescendo di ...

Meteo Piemonte : oggi tem Per ature da primavera inoltrata - ma è in arrivo un “deciso calo termico” : “ oggi la discesa di una saccatura dalla Scandinavia a ridosso dell’arco alpino convoglia sul Piemonte intense correnti nordoccidentali in quota con condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali e sulle pianure centro-meridionali. Domani l’ingresso della perturbazione sull’Italia causerà un’ulteriore intensificazione della ventilazione, con condizioni di foehn estese a tutta la regione, neve su zone ...

