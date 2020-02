LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 25-27, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: attacchi in gran spolvero nei primi 10′ (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-30 Gudaitis corregge a rimbalzo d’attacco sull’errore di Nedovic. 31-30 Tripla anche per i tedeschi! Giffey esce dal blocco e spara senza pensarci due volte. Super inizio nel tiro pesante per gli uomini di Messina! 31-27 MICOV!! Terza tripla per il serbo e ottava dei neghino su dodici tentativi. 28-27 Nedovic penetra e scarica per la tripla dall’angolo di Sykes! INIZIA IL SECONDO QUARTO! 25-27 MICOV!! Tripla a bersaglio dall’ala! Cavanaugh non va a segno e termina il primo quarto di gioco. 22-27 Cavanaugh penetra di potenza contro Crawford, incrocia a centro area e segna. 22-25 Non sbaglia il serbo, 2/2. Va in lunetta Nedovic, che subisce fallo sulla penetrazione da destra. 1 minuto e mezzo al termine dei primi 10′. 20-25 2/2 per il tedesco. Liberi per Giffey, con l’Armani che ha già esaurito il ... oasport

