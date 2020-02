Lecce, le prime parole di Paz: «Questa maglia è motivo d’orgoglio» (Di martedì 4 febbraio 2020) Nehuen Paz, difensore argentino, è arrivato in questo mercato di gennaio al Lecce dal Bologna: ecco le sue prime parole Nehuen Paz, difensore argentino, è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco le sue prime parole in conferenza stampa, dopo l’arrivo dal Bologna. PAZ – «Contro il Torino ho visto quasi tutta la partita dalla panchina, ma ho visto una sfida magnifica. Entrare con Questa maglia è stato motivo di orgoglio per me, sono entrato concentrato nonostante il largo risultato. A Bologna non so dire cosa non sia andato per il verso giusto, ma io ho sempre lavorato duro. Appena mi ha chiamato il direttore sportivo Meluso ho subito accettato Questa piazza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

