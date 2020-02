L’analisi del mercato azzurro | tra presente e futuro

Reddito di cittadinanza 2020 : “disincentiva lavoro” - L’analisi del Fmi : Reddito di cittadinanza 2020: “disincentiva lavoro”, l’analisi del Fmi Reddito di cittadinanza 2020: parziale bocciatura da parte del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) della prestazione assistenziale “cavallo di battaglia” del Movimento 5 Stelle e introdotta, su iniziativa della maggioranza giallo-verde, dal Governo Conte I. Secondo gli esperti dell’importante organizzazione, oltre a penalizzare i più poveri, ha dei chiari effetti ...

Sondaggi politici Demopolis-Swg : Emilia Romagna - L’analisi del voto : Sondaggi politici Demopolis-Swg: Emilia Romagna, l’analisi del voto La rielezione di Bonaccini in Emilia Romagna è dovuta principalmente a due fattori: l’alta mobilitazione del popolo di centrosinistra dormiente e il voto disgiunto che ha portato buona parte degli elettori Cinque Stelle a scegliere il governatore uscente. A sostenerlo è l’Istituto Demopolis nell’analisi post elettorale del voto in Emilia Romagna ...

Emilia Romagna - la Lega perde anche a Bibbiano : L’analisi della sconfitta. L’uomo solo al comando non funziona : Elezioni in Emilia Romagna, l’analisi della sconfitta della Lega (che perde anche a Bibbiano, simbolo della campagna elettorale di Matteo Salvini). In Emilia Romagna emergono tutti i limiti della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio partiva ovviamente sfavorito nella competizione elettorale nella Roccaforte rossa d’Italia ma aveva creato i presupposti per una clamorosa rimonta che avrebbe potuto cambiare le sorti della politica ...

Il terremoto M 6.8 in Turchia è avvenuto sulla nota Faglia Est Anatolica : L’analisi del blog Ingvterremoti : Il 24 gennaio 2020 alle 18:55 ore italiane (20:55 locali) la Turchia è stata colpita da un terremoto con una magnitudo pari a 6.8 (stima dell’AFAD, Agenzia turca per la gestione dell’emergenza e dei disastri; 6.7 è la stima dell’USGS, 6.6 secondo l’INGV). Il terremoto ha colpito la Turchia orientale, nella provincia di Elazig (città di circa 600.000 abitanti), e ha provocato danni rilevanti nei villaggi di Sivrice e Çevrimtas, più prossimi ...

Facciamo L’analisi grammaticale del tweet di Salvini su Sanremo : (foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto/Getty Images) Con il Festival di Sanremo ormai alle porte (con relative polemiche) e la volata finale in corso per la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, Matteo Salvini domenica mattina ha pubblicato dal proprio profilo ufficiale su Twitter un messaggio di critica sulla scelta di includere il rapper romano Junior Cally tra i partecipanti alla competizione canora. Pur ...

La Brexit e il 2020 - L’analisi dell’ambasciatore Trombetta : Mentre alcune fonti diplomatiche dell’Ambasciata italiana nel Regno Unito , di cui l’Ambasciatore Raffaele Trombetta, più volte interrogate sulla situazione, assicurano il miglioramento futuro del mercato, Secondo il parere desunto da una approfondita ricerca da parte del consulente immobiliare internazionale Knight Frank, il tasso principale della crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito ha continuato a rallentare per tutto il 2019, ...

Ci si può fidare dei test per L’analisi del DNA che si comprano su internet? : Sono quelli che sostengono di poter dare informazioni sui propri antenati analizzando un po' di saliva: la risposta breve è no

Venti di guerra mondiale - L’analisi dell’esperto in sicurezza : la minaccia iraniana “grave e suicida” : L’esperto di sicurezza spiega le conseguenze “gravi e suicide” dell’attacco dell’Iran agli Stati Uniti. Un esperto di sicurezza internazionale afferma che l’Iran potrebbe colpire 800 basi statunitensi in tutto il mondo – ma sarebbe una pessima idea per il mondo se lo facessero. I timori di un attacco di rappresaglia da parte dell’Iran sulle basi […] L'articolo Venti di guerra mondiale, ...

De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli : L’analisi dell’esperto : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chi fa soldi col pallone? Su Milano Finanza, Andrea Montanari analizza le capacità di alcuni presidenti di Serie A di fare soldi con il calcio. Percassi, Cairo e De Laurentiis, in primo luogo. E avanza l’ipotesi che il presidente del Napoli possa decidere di vendere il club. Ecco quanto si legge: “Il Re dei cinepanettoni (Filmauro) e patron del Napoli ha sempre dimostrato che con ...

La mobilità del futuro è elettrica. Tutela l’ambiente e pure la salute. L’analisi del ciclo di vita dimostra che le vetture elettriche emettono sempre meno anidride carbonica delle auto termiche : La mobilità elettrica è garanzia di Tutela dell’ambiente ed è questo uno dei motivi per cui è la vera alternativa a quella tradizionale. È il contenuto del nuovo dossier mezzo fondamentale per contribuire a migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città ed eliminando le emissioni inquinanti, responsabili di circa il 12% delle emissioni di gas serra nell’Unione Europea. Messaggio recepito ormai dalle case automobilistiche che, per ...

Samira 67 giorni senza notizie : si attende l’arrivo di sua madre dal Marocco per L’analisi del cellulare : Che fine ha fatto Samira El Attar la mamma di Stanghella scomparsa nel nulla dalla provincia di Padova il 21 ottobre 2019? Da quella mattina nessuno ha sue notizie, si perdono le tracce di questa mamma che amava sua figlia più di ogni altra cosa al mondo e mai l’avrebbe lasciata da sola con il padre che si era mostrato, a detta di parenti e amici, anche violento in passato. Sembra essere certa una cosa: Samira viene vista entrare in casa ...

L’analisi della sconfitta di Jeremy Corbyn : In un articolo sull'Observer, il leader del partito Laburista si è preso le responsabilità della sconfitta alle elezioni politiche ma ha difeso tutto il resto

Serie A - la classifica è cortissima : per lo scudetto sarà “Una poltrona per tre” - L’analisi del calendario : La classifica di Serie A è cortissima. Il campionato sta riservando tantissime sorprese. Già il fatto che la Juventus non sia in testa è una notizia. Ad inizio stagione si sapeva che l’Inter si sarebbe potuta inserire nella lotta per i piani alti ma era difficile aspettarsi una squadra già pronta ad assimilare in concetti di Conte e a riproporli sul campo. I nerazzurri mantengono due lunghezze di vantaggio sui bianconeri. E quella ...