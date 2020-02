Fortnite inaugura la Celebration Cup, in palio un milione di dollari: come partecipare (Di martedì 4 febbraio 2020) Si tratta della prima edizione di un'importante competizione in esclusiva per i giocatori PlayStation 4, nata dalla partnership tra Epic Games e Sony. Entrando più nel dettaglio, il torneo si terrà il prossimo 15 e 16 febbraio, con un valore dei montepremi pari a un milione di dollari. Ecco i dettagli: fanpage

