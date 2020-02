Fiat Panda e 500 Hybrid - Intervista al capo progetto dei propulsori Firefly (Di martedì 4 febbraio 2020) Maria Grazia Lisbona è ingegnere meccanico, responsabile powertrain del gruppo FCA e del team che ha sviluppato il nuovo 1.0 Firefly mild Hybrid, allesordio sulle Fiat 500 e Panda. Torinese, da 30 anni alla Fiat, Lisbona gestisce un gruppo di lavoro che include una crescente presenza di giovani ingegneri donne. diventata responsabile tecnica Emea tre anni e mezzo fa.Ingegnere, perché avete cominciato dal mille aspirato tre cilindri?Perché ci è sembrato il motore più adatto per queste citycar. Abbiamo il piacere di continuare la storia dei Firefly in Europa, di cui già conoscete le versioni turbo. Questa è unevoluzione per il mercato europeo del tre cilindri dotata, per l'appunto, di un sistema mild Hybrid. Il basamento d'alluminio è specifico di questa versione?No, è in comune con gli altri tre cilindri. Di questa variante mild sono specifiche, invece, levoluzione della camera di ... quattroruote

