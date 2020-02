Fed Cup 2020, le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Kontaveit e Sakkari guidano Estonia e Grecia, meno insidiosa l’Austria (Di martedì 4 febbraio 2020) Comincia questa settimana il percorso dell’Italia nella Fed Cup 2020 di tennis: le azzurre ripartiranno dal Gruppo I della zona Europa/Africa e a partire da domani scenderanno in campo a Tallinn con l’obiettivo di conquistare il pass per i playoffs di aprile, che a loro volta metteranno in palio i posti per le qualificazioni al World Group di febbraio 2021. L’Italia è stata inserita nel girone B insieme a Estonia, Grecia e Austria: sabato le prime due classificate affronteranno le corrispettive del girone A (composto da Ucraina, Croazia e Bulgaria) per guadagnare i playoffs di aprile, mentre le ultime classificate dei due raggruppamenti spareggeranno per evitare la retrocessione nel Gruppo II. Le tenniste che rappresenteranno il Bel Paese nella rinnovata Fed Cup sono: Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. ... oasport

