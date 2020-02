Falsa la notizia della sassaiola contro i cinesi a Frosinone: denunciato il professore (Di martedì 4 febbraio 2020) Non c’è stata alcuna sassaiola a Frosinone contro studenti dell’Accademia delle belle arti. E il professore che aveva dato la notizia nel corso di una conferenza stampa, è stato denunciato per procurato allarme.La Digos si era mossa per indagare sulla veridicità dei fatti denunciati dal docente. Al termine delle verifiche, è stato accertato appunto che la notizia era assolutamente infondata. Il professore non aveva, in realtà, conoscenza diretta dei fatti ma aveva riferito informazioni raccolte da un’altra professoressa, la quale, a sua volta, l’aveva appresa attraverso un passa parola partito da una chat di studenti cinesi in Italia.A causa di un errato utilizzo del traduttore Google, il contenuto di tali conversazioni sul web, in cui si parlava genericamente di episodi di intolleranza verso cittadini cinesi che sarebbero ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Falsa la notizia della sassaiola contro i cinesi a Frosinone: denunciato il professore - martyyyn : RT @Highlander_Ro: Denunciato per procurato allarme il professore che aveva diffuso la falsa notizia della sassaiola ai danni di studenti c… - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Falsa la notizia della sassaiola contro i cinesi a Frosinone: denunciato il professore -