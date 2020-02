F1, parla Louis Camilleri: “L’obiettivo della Ferrari è di vincere, con più risorse” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una conference call sui conti del 2019 e ovviamente anche con vista sul prossimo Mondiale di F1, che scatterà il 15 marzo in Australia. A parlare è stato l’a.d. della Ferrari, Louis Camilleri. Le sue parole: “Quest’anno sarà piuttosto critico per la Formula 1. La nostra ambizione rimane come sempre quella di cercare di vincere e quindi continueremo a investire nelle nostre infrastrutture, risorse e tecnologie, mentre continuiamo a sviluppare la vettura 2020 man mano che la stagione procede”. Prosegue: “Le nuove norme tecniche che entreranno in vigore nel 2021 comporteranno lo sviluppo di un’auto molto diversa, che richiederà ulteriori risorse e spese già quest’anno”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... oasport

Gra_piccolo : RT @HLNewsItaly: Louis allo YouTube Space a Londra mentre parla del suo album. - thishighwalls : RT @lwtsunflowerr: Notate come Louis non parli del chicken stuffed with mozzarella quando si parla esplicitamente di Eleanor ma solo quando… - onedsaremylife : RT @HLNewsItaly: Louis allo YouTube Space a Londra mentre parla del suo album. -