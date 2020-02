“Disertiamo lo stadio”: duro comunicato della Curva Sud Avellino (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Le querelle societarie hanno lanciato nello sconforto l’intera tifoseria. Dopo la contestazione dei giorni scorsi (leggi qui) arriva il comunicato da parte della Curva Sud: “Pensavamo di non dover arrivare a prendere una posizione drastica riguardo il nostro amato Avellino, ma il teatro indegno offerto da questi 5 commedianti da strapazzo, a cui si aggiunge una repressione insopportabile verso ogni nostra forma di dissenso, ci costringe a scegliere l’unica strada al momento possibile – si legge nella nota – Come Curva invitiamo tutta la tifoseria a disertare il Partenio/Lombardi e a disertare le trasferte, fino a quando non si sarà fatta luce e chiarezza sulla vergognosa situazione societaria”. “Siamo stanchi di questi loschi individui, stanchi di queste figure di merda mondiali, stanchi di vivere le ... anteprima24

