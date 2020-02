Commisso: “Nicchi? Daremo una risposta societaria. Ho parlato con Gravina in maniera cordiale” (Di martedì 4 febbraio 2020) Ieri Rocco Commisso e Gabriele Gravina si sono incontrati a Coverciano per le premiazioni per la panchina d’oro. Gravina ha preso le distanze da Nicchi, pur senza ovviamente sposare la causa del presidente viola. Il Corriere dello Sport scrive che il presidente della Figc ha anche rassicurato sul fatto che nonostante i toni aspri della polemica non ci saranno sanzioni. “Se ci saranno sanzioni? No, non è il momento”. Commisso, da parte sua, ha parlato di un incontro dai torni cordiali “Ho incontrato Gravina. È stato un appuntamento gentile, ma non ho parlato con Nicchi. Forse dovevo scoppiare prima. La Fiorentina deve essere rispettata, non voglio favori, ma la città merita rispetto, uguale a tutti gli altri club”. Commisso ha raccontato cosa ha scatenato la voglia di parlare da parte sua. “Quando sono andato nello spogliatoio, nel post gara, ho trovato i miei giocatori a pezzi, così mi ... ilnapolista

