Amadeus presenta Diletta Leotta: “E’ bella, posso dirlo?” (Di martedì 4 febbraio 2020) In barba a tutte le polemiche, il conduttore di Sanremo 2020 ha presentato Diletta Leotta con un simpatico “E’ bella posso dirlo?” E’ simpatica Amadeus ha scelto di prendere con filosofia le polemiche sollevate prima del Festival e ha scelto di presentare Diletta Leotta, in qualità di “compagna di avventura” come “bella e simpatica”. Ha poi sottolineato che è una conduttrice talentuosa e che è laureata in giurisprudenza. E’ chiaro che il Festival è all’insegna della risata e della musica: questa è l’impronta che Amadeus sembra voler dare alla kermesse. Dopo le dovute presentazioni, Leotta ha presentato il suo primo concorrente in gara: Marco Masini. L'articolo Amadeus presenta Diletta Leotta: “E’ bella, posso dirlo?” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

