Zeman: “Il calcio femminile? Di solito le donne in Italia stanno in cucina” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quando parla spesso e volentieri fa discutere. Ancora una volta Zdenek Zeman ha conquistato la scena per alcune dichiarazioni sopra le righe. Intervenuto in occasione della premiazione per la Panchina d'Oro, il tecnico boemo ha parlato così del calcio femminile: "È questione di cultura se le donne erano indietro nel calcio? Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina". L'esperto mister è intervenuto anche sulle polemiche post Juventus-Fiorentina, schierandosi a sorpresa dalla parte dei bianconeri: "I due rigori si potevano dare". fanpage

