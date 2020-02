Valva, Bellandi tra i fedeli dell’Alto Sele per ricordare Monsignor Cruoglio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa)- “Nella terra di don Domenico continuiamo ad accompagnare con la preghiera tutti i pastori che il Signore ha messo sul nostro cammino, chiedendo sante vocazioni”. È l’appello ai fedeli di don Emmanuel Lopardi, parroco della chiesa di San Giacomo Apostolo di Valva, che ieri sera ha ospitato l’arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna e Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, giunto a Valva in occasione di un Memorial in ricordo del parroco salernitano Monsignor Domenico Cruoglio, deceduto 10 anni fa all’età di 79 anni. Nato a Palomonte, dopo gli studi, don Cruoglio ha trascorso 48 anni la sua attività sacerdotale nell’Alto Sele a Valva dove tra le altre cose, ha portato la fede tra i giovani del territorio, facendoli aderire ai Cenacoli della Gioventù Ardente Mariana. Amato da tutti nella piccola cittadina salernitana, Monsignor Cruoglio, punto di ... anteprima24

