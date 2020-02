“Tutto falso”. Pasquale Laricchia smentisce le accuse della ex Victoria. E affonda il coltello confessando quel “segreto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 2 febbraio 2020 ha visto di nuovo la partecipazione di Pasquale Laricchia, concorrente del primo Grande Fratello che è stato tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Durante la puntata si è parlato di nuovo della sua storia con Victoria Pennington. Vi ricordate? All’epoca del primo Grande Fratello i due erano entrati insieme. Poi, una volta usciti dalla casa, le loro strade si sono divise. A distanza di anni, Victoria ha rivelato al settimanale DiPiù che Pasquale era violento. Rivelazione che ha ribadito anche a Live – Non è la D’Urso. Secondo quanto raccontato dalla Pennington, Pasquale è stato violento nei suoi confronti per tutta la durata della loro relazione. Così Victoria ha deciso di mettere fine a tutte quelle sofferenze. Oggi la bella ex gieffina è sposata, ha due figli e lavora come agente immobiliare in Alabama. “Era ... caffeinamagazine

Notiziedi_it : Campidoglio, Bordoni pubblica la foto dell’assessore Calabrese addormentato in Aula. Il Comune: “Tutto falso, stava… - napoliforever89 : Che trash ,tutto falso ivan con la macchina della verità ??????,comunque per me sono finti sia ivan,che la caruso che… - perna_luisa : Che trash che iban si sottopone alla macchina della verità e gli da tutto falso. Morta. #noneladurso -