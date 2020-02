Solofra, giù dal ponte: grave una 48enne del posto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSolofra (Av) – Giù dal ponte, 48enne del posto soccorsa e trasportata in ospedale. È successo poco fa in via Michele Napoli a Solofra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere la donna che è stata trasportata dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in corso L'articolo Solofra, giù dal ponte: grave una 48enne del posto proviene da Anteprima24.it. anteprima24

