Sci alpino, startlist aggiornata nel superG femminile: Federica Brignone e Sofia Goggia nella top-7 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il weekend di Sochi (Russia) fa già parte dell’album dei ricordi e le condizioni meteorologiche hanno rappresentato una gatta da pelare per gli organizzatori. Tuttavia, la chiosa sulle nevi russe è stata trionfale per la squadra italiana femminile di sci alpino. L’ennesima doppietta in Coppa del Mondo firmata da Federica Brignone e da Sofia Goggia in superG ha dato ulteriori conferme sullo stato di eccellente forma dell’Italia “versione rosa”. E così, grazie a questi risultati, Brignone può vantare la leadership in tre graduatorie di specialità differenti: superG, gigante e combinata. Sulla base di questi risultati la valdostana e la bergamasca sono parte integrante del primo gruppo di merito del superGigante, rientrando nella top-7 riservata alle migliori della specialità. A guidare questa starlist c’è sempre l’americana Mikaela Shiffrin, ... oasport

