Sanremo 2020, Riki svela il significato di “Lo sappiamo entrambi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, farà il suo esordio sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020 con la canzone Lo sappiamo entrambi, che rappresenterà la sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse. Dopo la polemica che l’ha coinvolto e che prospettava una sua possibile squalifica dal Festival, il cantante racconta il suo stato d’animo e il significato della sua canzone. Riki al Festival di Sanremo 2020 Dopo essersi fatto conoscere con Amici, Riki approda sul palco dell’Ariston: parteciperà a Sanremo con la canzone Lo sappiamo entrambi, un pezzo che parla “di una relazione che sta terminando e di una impossibilità di comunicazione. Le due persone non riescono a dirsi quello che provano nonostante siano sempre connesse, ma solo digitalmente. Racconto quindi l’incomunicabilità dei sentimenti in un’epoca in cui sembra così facile poter comunicare ... notizie

