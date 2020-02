Sanremo 2020, Fiorello: “Sono stato scelto per l’aspetto fisico”. Amadeus: “Le polemiche non mi hanno colpito, ho la coscienza a posto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Domani si alzerà il sipario della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Nel frattempo Amadeus ultima le prove e si presenta in sala stampa all’Ariston per la prima conferenza stampa. “Il bambino che è in noi ama molto il Festival di Sanremo, questa è la verità e ci appartiene, non è solo legato alla storia e al costume italiano. Avverto responsabilità del fatto che sia la 70esima edizione. Mi pongo un obiettivo: un intreccio tra presente e futuro. Anche per gli ospiti, al di là delle canzoni punteremo sulle emozioni”, ha detto Amadeus. Poi respinge al mittente le polemiche che ci sono scatenate nei giorni scorsi a causa delle sue dichiarazioni. “Le polemiche non mi hanno colpito perché ho la coscienza a posto e tutto quello che ho fatto e ho detto non l’ho fatto per attaccare”. E ancora: “Devo ringraziare la Rai e l’amministratore delegato Salini perché ho avuto ... ilfattoquotidiano

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' -