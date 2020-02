Sanremo 2014. Canzoni top, vincitori, la classifica e momenti memorabili (Di lunedì 3 febbraio 2020) Squadra che vince non si cambia e così, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto vengono confermati al timone di Sanremo 2014, che però non sarà un'avventura particolarmente di successo in termini di ascolti (e sin dall'inizio, costellata da alcuni imprevisti, tra cui il tentato suicidio da parte di due disoccupati, che minacciano di tirarsi giù dalla balaustra). Anche in questo caso viene ripetuta la formula che chiede agli artisti in gara di portare due pezzi, di cui però solo uno proseguirà la corsa verso il podio. Ad aggiudicarselo, sarà la rivelazione di Sanremo 2009 Arisa. Aspettando Sanremo 2020 e i suoi artisti, ecco cinque cantanti da ricordare dell'edizione 2014. Arisa «Controvento» Questa vita lascia i lividi,questa mette i brividi Certe volte è più un combattimento C'è quel vuoto che non sai, che poi ... gqitalia

damy85twit : Se mi lasci non vale e il ricordo corre al primo promo fatto da Fazio e Lucianina per Sanremo 2014. <3 Mica come qu… - vicioman : Frankie hi-nrg mc - Pedala - Festival di Sanremo 2014 In ascolto adesso #nowplaying #radiopaesedelvento - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Perturbazione - L'unica (Festival di Sanremo 2014) -