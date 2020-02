Salvini fa saltare la visita a Ballarò (Di lunedì 3 febbraio 2020) Salta la tappa a Ballarò della visita di Matteo Salvini a Palermo. Lo ha annunciato il leader della Lega, uscendo dalla questura del capoluogo siciliano. “Ora vado al commissariato Oreto, ma a Ballarò non vado: non voglio creare polemica”, ha affermato ai cronisti presenti che gli chiedevano delle contestazioni in corso nel quartiere contro la sua possibile presenza. E ancora: “Questa notte mi sono arrivate immagini di una pulizia che il quel quartiere non si vedevano da tempo e quindi il risultato l’abbiamo raggiunto – ha ironizzato -. E poi vado ne quartieri per ascoltare la gente e risolvere problemi, non per far fare casino”. Salvini fa saltare la visita a Ballarò Il mercato di Palermo sembrava prontissimo ad accogliere Salvini: una folla si era radunata nella piazza Mediterraneo per contestarlo. La gente, che ha riempito la piazza già intorno ... nextquotidiano

