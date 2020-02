Rita Rusic, scontro con Adriana Volpe al GF Vip 4: “Sei pericolosa!” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rita Rusic si scontra con Adriana Volpe al GF Vip: “Sei una donna pericolosa!” Stasera al Grande Fratello Vip c’è stato il ritorno nella casa più spiata d’Italia di Rita Rusic la quale si è voluto confrontare con la sua acerrima rivale Adriana Volpe. Divise da un vetro (per fortuna), le due donne hanno dato fuoco alle polveri scontrandosi. Rita Rusic: “Sei una di quelle donne pericolose che si finge amica di tutti così diventi inattaccabile e nessuno ti nomina. Tu ti sei fatta i fatti degli altri, oltre ai complotti”. La replica di Adriana Volpe: “A me piace essere diretta e leale, tu invece in queste settimane hai sempre parlato di nomination, di me non c’è un secondo in cui ne parlo”. Adriana Volpe replica a Rita Rusic al Grande Fratello Vip 4: “Stai rosicando!” Tanto per dare un po’ di pepe alla puntata di ... lanostratv

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - itsclaudiatweet : RT @Tristan__esdpv: “PENSAVI FOSSI LA MARINI?” RITA RUSIC TOTALLY ON FIRE #GFVIP - FabioMorasca : #gfvip4, Rita Rusic ha un confronto con Adriana Volpe: 'Ti fingi amica delle donne', 'Orgogliosa di essere diversa… -