Rita Rusic e Adriana Volpe, faccia a faccia al Gf: lo scontro travolge tutti (Di martedì 4 febbraio 2020) Gf Vip, Rita Rusic torna nella Casa e affronta Adriana Volpe: lo scontro durante la puntata del 3 febbraio Rita Rusic e Adriana Volpe si sono affrontate in un faccia a faccia senza esclusione di colpi. Gli ultimi giorni vissuti insieme nella Casa hanno visto le due donne una contro l’altra, ma a sconvolgere ancora … L'articolo Rita Rusic e Adriana Volpe, faccia a faccia al Gf: lo scontro travolge tutti proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - chiarusso_ : RT @darveyfeels_: questa stronzata del non eliminare nessuno andava fatta con Rita Rusic, ora è inutile. #GFVIP - itsclaudiatweet : RT @maryjekyl: Fatemi capire Rita Rusic fuori e Cucuzza lo scherzetto??? Vergognatevi. #GFVIP -