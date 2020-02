Prostituzione asiatica a Napoli, la rabbia dei residenti è per la nazionalità delle squillo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Siamo a due passi dalla stazione centrale di Napoli a corso Arnaldo Lucci diventato ormai nel tempo, insieme al vicino quartiere Gianturco, un vero centro di Prostituzione a tutti gli effetti. Il fenomeno su queste strade che portano verso la periferia orientale della città è sotto gli occhi di tutti da anni. Ma a far scattare la rabbia dei cittadini è la nazionalità delle squillo, molte di esse sono orientali. Con il caso mediatico suscitato dal Coronavirus, finalmente i cittadini, prendono posizione in seguito alla paura legata al virus proveniente dalla Cina. Nonostante ciò il giro del sesso illegale continua tra il corso Arnaldo Lucci , via Marina e persino il vicino quartiere Poggioreale. Per molti cittadini queste zone sono ormai una vera e propria “Chinatown” del sesso e continuano ad arrivare i clienti. Mentre alcuni cittadini, prima passivi ... anteprima24

