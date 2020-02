Pamela Anderson, matrimonio al capolinea dopo appena 12 giorni: i motivi dell’addio (Di lunedì 3 febbraio 2020) matrimonio lampo. Super lampo: a 12 giorni dal ‘sì’, il quinto, Pamela Anderson e il marito sono in crisi. Colpo di scena: l’attrice, icona di Baywatch, ha già annunciato la separazione. Già la notizia delle nozze con Jo Peters, il produttore con cui Pamela aveva avuto un flirt anni e anni prima, aveva colto tutti di sorpresa. Pamela e Jon erano usciti insieme per la prima volta 30 anni fa e negli ultimi tempi si sono riavvicinati al punto di decidere all’improvviso e dopo solo pochi mesi dal ritorno di fiamma di convolare a nozze davanti a pochi intimi. Lui, magnate del cinema, d’altronde non ha mai negato di essere innamorato pazzo dell’attrice. Poco prima del matrimonio, anche per lui il quinto, si era confidato sulle pagine del magazine The Hollywood Reporter. (Continua dopo la foto) “Ci sono ragazze bellissime dappertutto – ha rivelato il produttore al magazine statunitense – ... caffeinamagazine

