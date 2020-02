Ora ci pensa Google Assistant a ricordarvi dove sono le chiavi di casa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Perse le chiavi di casa o il portafoglio? No problem, basta chiedere a Google Assistant e avere un localizzatore come Tile. Ecco come funziona la nuova funzione di Google per ritrovare gli oggetti perduti in casa e fuori. L'articolo Ora ci pensa Google Assistant a ricordarvi dove sono le chiavi di casa proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

matteosalvinimi : È il governo dei porti aperti e delle tasse, che non ha consenso popolare ma ora pensa di cancellare i Decreti sicu… - CottarelliCPI : L'ultimo quarto d'ora...c'è chi non si arrende e pensa al ritorno...vi aspettiamo... - carlolaudisa : Incasssto ii no del #Nacional per #Vina ora il #Milan pensa di riprendersi #Laxalt per sostituire #Rodriguez che va al #Psv -