Napoli, il campetto per Kobe Bryant è ancora inagibile: ‘Ora le istituzioni lo riaprano’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) È ancora inagibile il campetto di basket di Montedonzelli, nell'area collinare di Napoli, nei giorni scorsi riqualificato da un'associazione americana col supporto delle associazioni e dei residenti del quartiere. Era stato chiuso un paio di anni fa ed era precipitato nel degrado, situazione in cui rischia di tornare in assenza di un intervento delle istituzioni. fanpage

