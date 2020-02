Milano, spaccata la targa per Giuseppe Pinelli: era stata inaugurata a dicembre (Di lunedì 3 febbraio 2020) La targa in ricordo di Giuseppe Pinelli, inaugurata meno di due mesi fa in piazza Segesta in occasione dei cinquant'anni dalla strage di piazza Fontana, è stata vandalizzata questa notte da ignoti che hanno spaccato la lapide che riconosce il ferroviere anarchico, morto cadendo da una finestra della Questura di Milano, come la 18esima vittima innocente dell'attentato. "Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili di questo ignobile atto", ha scritto il presidente provinciale di Anpi, Roberto Cenati. fanpage

