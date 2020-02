Maltempo Piemonte, forte vento in Val Soana: blackout e alberi caduti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Disagi in Valle Soana, nel Torinese, a causa delle forti raffiche di fhoen. Nel pomeriggio di oggi i tecnici della Citta’ metropolitana sono intervenuti per liberare la provinciale del vallone di Forzo, nel territorio del Comune di Ronco Canavese, ostruita dalla caduta di alcune piante di grosse dimensioni. Sono in corso anche alcuni interventi dei tecnici dell’Enel per interruzioni elettriche causate dal vento e dal crollo di alcuni alberi sulle linee di media tensione di Forzo e Piamprato Soana.L'articolo Maltempo Piemonte, forte vento in Val Soana: blackout e alberi caduti Meteo Web. meteoweb.eu

