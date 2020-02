Le 10 cose da ricordare di Sampdoria-Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Uno. Minuto 3. Il gol di testa di Milik. Fa un passo e mezzo indietro per colpire senza l’opposizione di Colley. Di fatto impatta all’altezza del dischetto del rigore, come a Napoli abbiamo visto fare in passato a Nino Musella e a Bruno Giordano. Come sia possibile che arrivi un bengala in area di rigore, mentre ai tornelli ci controllano pure i tappi sulle bottiglie d’acqua, rimane un mistero. Due. Minuto 16. L’inserimento di Elmas senza palla. È già il terzo in un quarto d’ora e frutta il gol del raddoppio. Ingannevole perché annuncia una serata che invece non ci sarà. Annuncia una partita in discesa e invece stava iniziando la salita. Tre. Il colpo Quagliarella. Non è più bancato da nessun bookmaker al mondo il super gol di Quagliarella contro il Napoli. Non esulta mai ma segna sempre per lasciare a bocca aperta. Stavolta ha scelto di ripetere un gol già fatto undici anni fa. Un ... ilnapolista

