“La Sicilia non si Lega”. Invasione di lenzuola a Palermo contro la visita di Salvini (Di lunedì 3 febbraio 2020) “La Sicilia non si Lega”, striscioni contro Salvini in occasione della sua visita a Palermo Molti striscioni contro Matteo Salvini sono comparsi in giro per le strade di Palermo in occasione della visita del segretario della Lega nel capoluogo Siciliano. “La Sicilia non si Lega” si legge sulle lenzuola appese ai balconi, che in alcuni casi rimandano al principio di uguaglianza stabilito nell’articolo 3 della Costituzione. Salvini sarà oggi pomeriggio a Palermo per una visita al famoso mercato Ballarò, poi si recherà al Commissariato di Polizia Palermo Oreto, in via Roma 194, e infine terrà un incontro pubblico al Teatro Massimo. Domani è prevista invece la conferenza stampa con il gruppo regionale della Lega. In contemporanea all’evento di oggi al Massimo, le Sardine di Palermo si riuniranno davanti al teatro per quello che definiscono un ... tpi

