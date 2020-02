Imparare ad accettarsi è il primo passo verso la felicità (Di lunedì 3 febbraio 2020) Aiutare le persone a cambiare, a migliorarsi, e trovare un modo per stare meglio, è parte integrante del mio lavoro di psicologo. Per avviare questo processo di cambiamento l’accettazione di sé è fondamentale. Un passo indispensabile per ritrovare il proprio benessere, perché chi non si accetta, sta combattendo ogni giorno una guerra contro se stesso. Chissà a quante di voi è capitato (a me è successo spesso, e non solo nella mia vita professionale), di avere a che fare con persone affette da malattie croniche, o da altre disabilità. Persone che insomma non possono modificare la loro condizione. Sia che siano familiari, amici, conoscenti, o persone incrociate al bar per qualche secondo, avrete incontrato sia persone felici, che infelici. Quelle felici, quelle che possono dire di stare bene, sono le persone che nonostante la situazione invalidante, hanno accettato la loro malattia; ... dilei

