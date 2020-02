Il miliziano, il presidente e un Brasile sempre più simile alla Colombia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nei giorni scorsi il Ministero della Giustizia e di Pubblica Sicurezza, guidato dall’ex giudice della Lava Jato, Sérgio Moro, non troppo sorprendentemente, a dire il vero, ha deciso di non includere l’ex capitano della polizia militare Adriano Magalhães da Nóbrega – accusato di comandare la più antica milizia di Rio de Janeiro e sospettato di far parte de un gruppo di assassini professionisti – nella lista degli uomini più ricercati del Brasile. La notizia, come detto, non sorprende più di tanto, dal momento che il nome di Nóbrega è legato a doppio filo a quello della famiglia Bolsonaro e più in particolare a quello di uno dei figli del presidente, Flávio Bolsonaro, come ben messo in evidenza da vari articoli della Folha de Sao Paulo, nei quali si ricorda come due stretti parenti di de Nóbrega furono nominate per lavorare nel gabinetto politico del figlio del presidente, ... nextquotidiano

