Il divertimento demenziale e raccapricciante di Happy Wheels approda sui dispositivi Android (Di lunedì 3 febbraio 2020) Happy Wheels è un improbabile gioco di corse a ostacoli in 2D a scorrimento orizzontale nato come videogioco per browser nel 2010 ed è ambientato nei più disparati contesti in cui dovrete arrivare vivi al traguardo per evitare catastrofiche conseguenze. L'articolo Il divertimento demenziale e raccapricciante di Happy Wheels approda sui dispositivi Android proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

