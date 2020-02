Giostra del gol a Genova: Demme lancia il Napoli e condanna la Samp (2-4) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si chiude con i fuochi d’artificio e la vittoria del Napoli a casa della Samp (2-3) la 22esima giornata di serie A. Partita pazza. Il Napoli va avanti di due gol nel primo quarto d’ora (Milik ed Elmas). Un supergol di Quagliarella rimette in corsa la Samp, che poi pareggia in una ripresa arrembante con il rigore di Gabbiadini. A 8′ dal fischio finale il neoentrato Demme regala al Napoli la seconda vittoria consecutiva in campionato. Poker nel recupero di Mertens quasi da centrocampo e con Audero fuori dai pali. Gli azzurri di Gattuso sono ora a -2 dall’Europa League e a -9 dalla zona Champions. Partenza partenopea L’avvio della Sampdoria è di quelli che piacciono tanto, ma agli avversari. Il Napoli, che presenta Lobotka in cabina di regia, impiega un quarto d’ora per scappare via sfruttando l’atteggiamento remissivo del Doria e gli errori ... open.online

