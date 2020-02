Eva Robin’s entra al Grande Fratello Vip | Gli scheletri nell’armadio nella casa (Di martedì 4 febbraio 2020) L’anticipazione della produzione del Grande Fratello è entusiasmante: l’ingresso di questa sera nella casa di Cinecittà porterà a far uscire tutti gli scheletri nell’armadio soprattutto di un concorrente del reality. Eva Robin’s entra al Grande Fratello e così la casa trema. Eva Robin’s, ospite da Barbara D’Urso, aveva già fatto una confessione inaspettata, lasciando di … L'articolo Eva Robin’s entra al Grande Fratello Vip Gli scheletri nell’armadio nella casa proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

