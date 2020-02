Dehors, l’assessore Loffredo: “C’è una soluzione per il centro di Salerno” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Soprintendenza ha dato parere favorevole al piano particolareggiato per i Dehors dalla chiesa di Santa Lucia all’Annunziata su via Roma. A darne notizia è oggi l’assessore al Commercio, Dario Loffredo che, da tempo, è impegnato a trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di spazio ed accoglienza dei ristoratori ed il rispetto del decoro urbano con le rigide imposizioni imposte dalla normativa, in modo particolare per il centro storico del capoluogo. “Il culmine di un percorso di mediazione tra tante esigenze, tutte legittime – ha dichiarato l’assessore Loffredo, considerato a Salerno un po’ il papà della movida- Le attività avranno i Dehors vicini all’ingresso per offrire un servizio migliore ai clienti e finalmente avremo coerenza architettonica per un panorama elegante e uniforme”. Una questione che viene affrontata da tempo e che ha ... anteprima24

