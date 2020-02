CorSport: Lobotka regista, come Hamsik, che proprio alla Samp segnò il suo primo gol in azzurro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sarà Stanislav Lobotka, stasera, a vestire il ruolo di regista che fu di Marek Hamsik. Lo slovacco del resto non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per l’ex capitano. Del quale, nelle ultime ore, ha anche replicato l’acconciatura con cresta. Sarà la partita di Lobotka, scrive il Corriere dello Sport, perché Demme è stato colpito da influenza alla vigilia della partenza. Dunque tutte le giocate del Napoli passeranno per i piedi di Stanislav, al centro del 4-3-3 di Gattuso. Del resto ha già coperto il ruolo con la Lazio, in Coppa Italia, per 22 minuti, e con la Juventus per 21. Stavolta semplicemente lo farà dal primo minuto. Sarà lui il regista del Napoli. Il quotidiano sportivo fa notare la coincidenza. Marek Hamsik, del quale Lobotka intende seguire le orme, segnò il suo primo gol proprio ai blucerchiati, ma al San Paolo. E i blucerchiati furono anche spettatori del congedo ... ilnapolista

