Coronavirus, «Noi, cinesi d?Italia in autoquarantena per responsabilità» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il più grande piano di prevenzione dal Coronavirus lo stanno mettendo in piedi gli stessi cinesi in Italia. Solo a Roma sono decine i cittadini di ritorno da viaggi di lavoro o dalle vacanze... ilmessaggero

riotta : II #coronavirus sta svelando cosa stanno diventando tanti fra noi italiani più di ogni cosa: cupi, solipsisti, ignoranti, spaventati. - repubblica : Coronavirus, La ricerca d’eccellenza in trincea. Spallanzani: “Per noi dallo Stato solo briciole” - chetempochefa : ?? Domani a #CTCF, per parlare della situazione e degli ultimi sviluppi del #coronavirus, avremo con noi il virologo… -