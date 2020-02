Coronavirus, atterra a Pratica di Mare l’aereo con gli italiani di Wuhan (Di lunedì 3 febbraio 2020) E’ atterrato poco fa a Pratica di Mare, l’aereo con a bordo gli italiani di Wuhan. Nei prossimi giorni si vedrà se c’è qualcuno infetto dal Coronavirus E’ atterrato da pochi minuti a Pratica di Mare, l’aereo con a bordo i 56 italiani residenti a Wuhan. Gli italiani hanno abbandonato la città cinese, centro dell’epidemia, … L'articolo Coronavirus, atterra a Pratica di Mare l’aereo con gli italiani di Wuhan proviene da www.inews24.it. inews24

