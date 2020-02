Ciao super, l’amore non finisce qui…: Grave lutto per Ambra Angiolini, il triste addio sui social (FOTO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) triste lutto per l’attrice italiana Ambra Angiolini non è solita postare scatti e video sul suo profilo personale. Poche ore fa, però, ha voluto condividere con i propri follower un dolore grandissimo che ha colpito lei e tutta la sua famiglia. Intanto, l’attrice dopo un bel periodo di pausa, lontana dal teleschermo e dal palcoscenico, a Gennaio 2020 è ritornata a teatro con il nuovo spettacolo “Il Nodo”, ottenendo un grandissimo successo. La grande carriera di Ambra Angiolini Tutti la ricordiamo come la giovane e bella presentatrice di Non è La Rai, ma Ambra Angiolini è molto cambiata. Da allora sono passati quasi vent’anni e di quella ragazzina ormai ne resta solo un dolce ricordo. Sì perchè la cantante oltre ad essere cresciuta come donna è diventata anche una grandissima attrice. Oggi, dopo la separazione da Francesco Renga dalla quale ha avuto su ... kontrokultura

KontroKulturaa : Ciao super, l'amore non finisce qui...: Grave lutto per Ambra Angiolini, il triste addio sui social (FOTO) - - crispaol : Sono passati due anni e un altro Super Bowl che mi avresti spiegato bene. In redazione ci manchi, ma più forte dell… - tilhas222 : Super ciao. -