“Che delusione | me ne vado” UeD | già un addio | quel gesto di Daniele Dal Moro non le è

Nella puntata di oggi, lunedì 3 febbraio, di 'Uomini e Donne' grande protagonista è il Trono Classico. Per cominciare si potrà osservare un vero e proprio diverbio tra i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. In particolare, la donna ritiene che i tronisti non salutino più allo stesso modo di quelli che li hanno preceduti. Successivamente, spazio all'avventura del tronista Daniele Dal Moro, il quale ha voluto fare un'uscita con Ginevra. Ginevra inoltre è intenta a conoscere più a fondo anche Carlo Pietropoli. A commentare la vicenda è Lorenzo Riccardi, che ha notato maggior feeling tra lei e Daniele perché quest'ultimo ha deciso di non ricorrere immediatamente al contatto fisico. Dal Moro sta frequentando anche Caterina, anche se i loto caratteri non sembrano particolarmente compatibili, e Giulia.

