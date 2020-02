Catania: madre di 48 anni denunciata per truffa e sfruttamento minorile (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’episodio si è verificato a Catania, dove una madre di 48 anni è stata denunciata per sfruttamento di minore e per aver ostacolato l’istruzione scolastica obbligatoria di suo figlio di 15 anni. La 48enni aveva obbligato suo figlio a lasciare la scuola e ad andare a lavorare a nero, per una retribuzione di 2 euro l’ora. Secondo le notizie riportate, non era la prima volta che la donna aveva fatto smettere suo figlio di andare a scuola, ma ci aveva provato anche lo scorso anno. Il padre del bambino si trova attualmente in carcere, mentre la madre era già sotto indagine per truffa allo Stato, poiché retributiva il reddito di cittadinanza senza averne il diritto. Indagine dopo indagine, le forze dell’ordine hanno scoperto che il figlio minorenne lavorava in modo abusivo, invece ... bigodino

