Bari, alla festa di via Nicolai per la Caldelora denunciata da Decaro perché svolta con riti mafiosi partecipa un frate, l’ira della Curia “Turba la coscienza civile e religiosa di tutti” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La tanto temuta festa della Caldelora in via Nicolai si è tenuta lo stesso, anche se in tono minore rispetto agli anni scorsi. Nei giorni scorsi il primo cittadino Decaro si era presentato ala questura per denunciare la manifestazione che a suo dire, “rappresentava una manifestazione con riti mafiosi”. Quello che ha suscitato scalpore non sono stati i fuochi d’artificio, che in realtà sono stati pochissimi o la partecipazione della gente del quartiere Libertà, ma la partecipazione di un Prete. Nonostante le tante polemiche che ha suscitato negli scorsi la festa, con l’intervento di Polizia e Carabinieri per cerca di impedire che ci fossero l’esplosione di fuochi d’artificio, la processione e la banda, ieri alla festa ha partecipato un frate. La Curia di Bari ha preso subito le distanze con un comunicato: “Un religioso in modo improvvido si è reso presente ... baritalianews

