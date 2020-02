Accademia “Antonio Furno”, ottime performance ai regionali di Portici (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiImportanti successi per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. La società sannita si è distinta nella II° Prova Regionale GPG di Portici svoltasi lo scorso weekend. I giovani schermidori sotto la guida dei Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e del tecnico Martina Corradino hanno espresso una buona scherma regalando grandi soddisfazioni al club sannita. Nella categoria bambine di spada l’Accademia Olimpica Antonio Furno porta a casa un primo e terzo posto. A salire sul gradino più alto del podio è Nina De Curtis che bissa il successo ottenuto a novembre scorso nel GPG di Ariccia. La giovanissima spadista beneventana dopo aver dominato il girone di qualificazione si è imposta in finale contro Elisabetta Rinaldi del Club Schermistico Partenopeo. Medaglia di bronzo per Diletta Panarese che ha disputato un’ottima ... anteprima24

